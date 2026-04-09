«Dass der PCE-Index auch anzieht, dürfte wohl nur eine Frage der Zeit sein, schliesslich bleiben die Ölpreise im Moment noch 50 Prozent über dem Vorkrisenniveau und schlagen Preiseffekte auf Waren und Dienstleistungen erst langsam durch», sagt der Analyst der Commerzbank voraus. Sein Fazit daher: Möglicherweise sei in den Augen der Notenbanker «das Schlimmste» verhindert worden. Sie würden aber wachsam gegenüber Inflationsrisiken bleiben.