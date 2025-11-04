Das Dollar/Franken-Paar notiert zum Berichtszeitpunkt auf 0,8100. Dabei hat der Dollar am Nachmittag die Schwelle von 0,81 Franken zurückgewonnen nachdem er im frühen Geschäft noch zum tieferen 0,8078 umging. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich zum US-Dollar in dieser Zeit auf 1,1484 von 1,1525 Dollar abgeschwächt.
Der Dollar profitiert seit Mitte letzter Woche davon, dass US-Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen bezüglich einer erneuten Leitzinssenkung im Dezember gedämpft hatte. Hintergrund ist die angesichts der US-Zollpolitik zuletzt gestiegene Inflation, die deutlich über dem mittelfristigen Inflationsziel der US-Notenbank Fed von 2,0 Prozent liegt.
awp-robot/mk
(AWP)