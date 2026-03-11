Der Devisenhandel ist am Mittwochabend an Ort und Stelle getreten. Der Dollar zog nur noch ganz leicht an auf 0,7796 Franken, nachdem er am späten Nachmittag noch zu 0,7794 gehandelt worden war. Der Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1574 zeigt. Auch das Euro/Franken-Paar notierte bei Kursen von 0,9023 mehr oder weniger unverändert.