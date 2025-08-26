Mit der Eskalation zwischen Trump und dem Fed werde gleichwohl ein Szenario wahrscheinlicher, dass das Fed zunehmend politisch dominiert wird, kommentieren Analysten der Dekabank die jüngsten Ereignisse. Dies könnte zu Zinssenkungen in den USA führen, was den Dollar belasten würde. US-Präsident Donald Trump hat in den vergangenen Monaten immer wieder und vehement Zinssenkungen gefordert und den Präsidenten der Notenbank, Jerome Powell, in diesem Zusammenhang mehrfach scharf kritisiert und beleidigt.