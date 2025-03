Weiterhin wird das Geschehen am Devisenmarkt durch die Zollpolitik der US-Regierung dominiert. Am Mittwoch will US-Präsident Donald Trump seine neuen Zölle ankündigen. Von den geplanten wechselseitigen Zöllen der USA soll nach Angaben von Trump kein Staat verschont bleiben. «Man würde mit allen Ländern anfangen», sagte er während eines Flugs mit der Präsidentenmaschine Air Force One. Die Aussagen belasteten zwar die Aktienmärkte in Asien und Europa, wirkten sich auf den Eurokurs aber kaum aus.