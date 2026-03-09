Mit den Aussagen von Trump ist nun ein Silberstreif am Horizont zu erkennen. Damit könnte sich auch die Blockade der Strasse von Hormus lösen und damit die Energiepreise wieder deutlich sinken. Zuletzt war der Ölpreis über die Marke von 100 Dollar gestiegen. Auch schon vor den Trump-Äusserungen notiert er wieder leicht darunter.