So fiele der Dollar auf 0,7781 zurück, nachdem er sich kurz vor den Aussagen noch an die Marke von 0,78 herangearbeitet hatte. Auch der Euro hat bis am Abend merklich angezogen und kostet aktuell 1,1615 US-Dollar. Am späten Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1586 Dollar gehandelt.
Am späten Abend schwächte sich auch der Franken zum Euro ab. Das Euro-Franken-Paar geht aktuell zu 0,9039 um, nach 0,9021 am späten Nachmittag. Am Vormittag wurde zeitweise sogar die Marke von 0,90 unterschritten.
Mit den Aussagen von Trump ist nun ein Silberstreif am Horizont zu erkennen. Damit könnte sich auch die Blockade der Strasse von Hormus lösen und damit die Energiepreise wieder deutlich sinken. Zuletzt war der Ölpreis über die Marke von 100 Dollar gestiegen. Auch schon vor den Trump-Äusserungen notiert er wieder leicht darunter.
Die Stimmung an den Aktienmärkten hellte sich auch spürbar auf. Unter Druck gerieten derweil die US-Staatsanleihen, deren Renditen fielen.
awp-robot/cg
(AWP)