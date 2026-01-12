Es möge zwar sein, dass die Bemühungen der US-Regierung, die Kontrolle über die US-Geldpolitik zu erlangen, den kurz oder gar mittelfristigen Zinsausblick nicht gross ändern werde und dies damit auf den ersten Blick wenig relevant für den Dollar erscheinen möge, meinen die Devisenanalysten der deutschen Bank weiter. Es gehe aber darum, dass sich die Reaktionsfunktion der Notenbank grundsätzlich und langfristig ändern dürfte, sollte das Weisse Haus Erfolg haben - wovon auszugehen sei.