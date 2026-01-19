Das Dollar/Franken-Paar zeigt sich mit aktuell 0,7991 wenig verändert seit dem Morgen. Am Freitagabend war es aber noch zu Kursen von 0,8033 gehandelt worden. Auch das Euro/Franken-Paar zeigt sich mit 1,1623 wenig verändert seit dem Morgen, nachdem es am Freitagabend noch knapp unter der 1,16er Marke gestanden hatte. Beim Euro/Franken-Paar sind im Vergleich zum Morgen mit aktuell 0,9288 auch keine Veränderungen zu sehen. Am Freitag mussten Investoren noch Kurse von mehr als 93 Rappen zahlen.