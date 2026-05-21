Am Nachmittag rücken Konjunkturdaten aus den USA in den Fokus. Hier dürften ebenfalls die S&P-Einkaufsmanagerindizes im Mittelpunkt des Interesses stehen, aber auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie Baubeginne und -genehmigungen lassen Rückschlüsse auf den Zustand der US-Konjunktur zu. Zudem wird der Ausblick der Philadelphia Fed veröffentlicht.