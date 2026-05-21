Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9144 mehr oder weniger auf der Stelle. Der US-Dollar schwächte sich am Vormittag leicht ab und wird zurzeit bei 0,7861 Franken gehandelt. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1631 ein wenig höher als am frühen Morgen mit 1,1619.
Am Nachmittag rücken Konjunkturdaten aus den USA in den Fokus. Hier dürften ebenfalls die S&P-Einkaufsmanagerindizes im Mittelpunkt des Interesses stehen, aber auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie Baubeginne und -genehmigungen lassen Rückschlüsse auf den Zustand der US-Konjunktur zu. Zudem wird der Ausblick der Philadelphia Fed veröffentlicht.
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(AWP)