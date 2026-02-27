Es drohe erneut ein erheblicher Vertrauensverlust in die ehemals stabilen Handelsbeziehungen, schreibt die Commerzbank. Und mit jeder weiteren Stufe erodiere der US-Präsident den US-Dollar etwas mehr. Die zwischenzeitliche Ruhe und Stabilität sei angesichts der erratischen Politik von Trump fragil. Laut Helaba kann der Euro allerdings gegen den Dollar nur wenig Dynamik nach oben entwickeln. Immerhin habe die technische Unterstützung der 55-Tage-Linie bei 1,1770 nun mehrfach gehalten.