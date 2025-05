Nachdem der Entscheid eines New Yorker Handelsgerichts, das sich gegen die Zollpolitik der US-Regierung ausgesprochen hatte, dem Dollar im frühen Geschäft Auftrieb gegeben hatte, verlor dieser in der Folge wieder an Boden. Die Trump-Regierung kritisierte den Entscheid und dürfte mit dem Fall in Berufung gehen.