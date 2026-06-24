In der Nacht blieb das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8107 und hielt sich damit über der Marke von 0,81. Der Euro hat zum Dollar in der Nacht weiter an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1367 nach 1,1379 am Vorabend gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9216 mehr oder weniger auf der Stelle.