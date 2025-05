Am Montagvormittag geht er zu 0,8335 Franken um, womit er sich gegenüber dem Vormittag nochmals weiter abgeschwächt hat. Noch deutlicher kommt er gegenüber dem Euro zurück. So kostet ein Euro aktuell 1,1267 US-Dollar - am Morgen waren es noch 1,1185 und am Freitagabend 1,1154 Dollar gewesen. Das Euro/Dollar-Paar habe damit einen Intraday-Widerstand bei 1,1265 durchbrochen, was weiteres Aufwärtspotenzial eröffne, heisst es in einem charttechnischen Kommentar. Derweil präsentiert sich der Euro auch gegenüber dem Franken etwas fester und legt auf 0,9391 Franken zu.