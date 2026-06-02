Für Verunsicherung sorgen weiterhin widersprüchliche Signale aus dem Nahen Osten. Während der Iran mit einem Abbruch der Gespräche mit den USA droht und dabei auf den eskalierenden Konflikt zwischen Israel und der mit Teheran verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon verweist, zeichnet Washington ein optimistischeres Bild. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor erklärt, Israel und die Hisbollah würden ihre gegenseitigen Angriffe zunächst einstellen. Zudem stellte er in einem Interview mit dem Sender ABC eine Einigung mit dem Iran über eine Verlängerung der Waffenruhe und die Wiedereröffnung der Strasse von Hormus bereits in der kommenden Woche in Aussicht.