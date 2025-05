Am Berichtstag stehen keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe an, allerdings einige aus der zweiten. So könnten im frühen Handel die Produzentenpreise aus Deutschland um 8 Uhr bewegen. Im Tagesverlauf werden in der Eurozone noch die Leistungsbilanz (10 Uhr) und das Konsumentenvertrauen (16 Uhr) veröffentlicht. Aus den USA werden keine Daten erwartet.