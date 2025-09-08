Dass der französische Premierminister am Montag die Vertrauensabstimmung im französischen Parlament verloren hat und es einmal mehr zu einer politischen Hängepartie in dem Nachbarland kommt, hat derweil für keine grossen Bewegungen gesorgt. «An den Finanzmärkten hat man mit einem Fall von François Bayrou gerechnet», schreibt die VP Bank. Die Reaktionen fielen deshalb gemässigt aus, und auch der Euro zeigte «keine grösseren Blessuren aufgrund der politischen Turbulenzen in Frankreich».