Den Auftakt zur wichtigen Zentralbank-Woche machte die australische Notenbank (RBA), die den Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf 4,10 Prozent erhöht hat. Die Entscheidung fiel knapp (5:4 Stimmen) und wurde auch mit geopolitischen Risiken im Nahen Osten begründet, die den Preisdruck weiter erhöhen könnten. Die Inflation liegt mit 3,8 Prozent weiterhin deutlich über dem Ziel.