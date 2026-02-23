Die Zoll-Unsicherheit in der Weltwirtschaft und an den Finanzmärkten ist wieder gross. Am Freitag hatte Oberste US-Gericht gegen Teile der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump entschieden. Dieser legte jedoch mit einem neuen Zollsatz nach. Auf Schweizer und auch EU-Importe in die USA soll künftig ein Zusatzzoll von 15 Prozent erhoben werden. Trump habe dazu ein weltweit gültiges Zolldekret unterzeichnet, teilte ein ranghoher Vertreter des Weissen Hauses mit.