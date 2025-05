Nachdem der US-Präsident die Märkte am Freitag noch in Panik versetzt hatte, weil er für Anfang Juni zusätzliche Einfuhrgebühren in Höhe von 50 Prozent für Importe aus der EU in Aussicht gestellt hatte, hat er diese nun um gut einen Monat verschoben. Damit räumte er nach einem Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Verhandlungen etwas mehr Zeit ein. Von der Leyen habe ihm zugesagt, dass nötige Gespräche schnell starten würden, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social.