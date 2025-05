Der Dollar kostet am späten Abend 0,8349 und damit etwas mehr als am späten Nachmittag bei 0,8334 Franken. Im Hoch stand er aber bei 0,8374 Franken. Der Euro wiederum handelt mittlerweile zum Dollar zwar bei 1,1234 nach höheren 1,1248 Dollar am späten Nachmittag, allerdings waren es 1,1173 im Tief. Derweil präsentiert sich der Euro zum Franken mit 0,9379 Franken etwas tiefer als zur Mittagszeit, aber fester als am Morgen.