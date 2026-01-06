Der Euro gab am Dienstagnachmittag nach und wird zu 1,1690 Dollar gehandelt nach 1,1714 gegen Mittag. Auch zum Franken macht der Dollar Boden gut: Der Franken notiert mit 0,7947 etwas tiefer als zuvor (0,7927). Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei 0,9290 in etwa auf der Stelle.