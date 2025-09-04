Der US-Dollar hat sich mit zuletzt 0,8059 Fraknen wieder etwas deutlicher von der Marke von 80 Rappen abgesetzt. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar ebenfalls um eine Spur verbilligt auf 1,1641. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9382 mehr oder weniger auf der Stelle.