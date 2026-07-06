Wegen des Feiertages in den USA zur 250-Jahr-Feier endete die vergangene Woche ohne grössere Störfeuer - auch am Devisenmarkt. Zudem blieb gerade in Nahost die Lage über das Wochenende ruhig. Zum Wochenstart ist bei den wichtigsten Währungspaaren aktuell eine leichte Dollar-Aufwertung zu sehen.