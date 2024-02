Der US-Dollar hat am Mittwochmorgen zum Euro und zum Schweizer Franken leicht zugelegt. So kostet die europäische Gemeinschaftswährung im frühen Handel mit 1,0825 Dollar etwas weniger als am Vorabend. Zum Franken steigt der Dollar derweil wieder über die 0,88er-Markte auf 0,8807 Franken. Der EUR/CHF-Kurs ist derweil mit 0,9534 praktisch unverändert.

