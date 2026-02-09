Am Devisenmarkt fällt zum Wochenstart vor allem der insgesamt etwas schwächere US-Dollar auf. So notiert der Greenback etwa zum Franken bei 0,7739 etwas tiefer als noch am Freitagabend, als er zu 0,7754 umging. Auch zum Euro gibt der Dollar etwas nach. Entsprechend notiert das Euro/Dollar-Paar bei 1,1848 etwas höher als noch am Freitagabend (1,1820). Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9169 auf der Stelle.