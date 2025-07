Wie die Commerzbank ergänzt, hat der Euro zuletzt acht Tage in Folge gegenüber dem US-Dollar aufgewertet. Nur ein einziges Mal gelang ihm bisher eine längere Siegesserie. Ein weiterer Anstieg am heutigen Handelstag würde diesen Rekord einstellen, was mit Blick auf Kalender durchaus möglich sei.