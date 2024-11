Derweil dürften bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) so langsam die Alarmglocken schrillen, heisst es im täglichen Kommentar der Commerzbank. Dabei verweisen die Strategen auf die Inflation. Die am Freitag veröffentlichten Zahlen für den Oktober hätten erneut gezeigt, dass der Schweizer Preisdruck an Kraft verliere. Dabei habe die Gesamtrate in den vergangenen drei Monaten fallende Preise im saisonbereinigten Monatsvergleich gesehen. Für die kommende Sitzung im Dezember tendiere der Markt daher gar zu einer grösseren Zinssenkung um 50 Basispunkte. «Angesichts eines Leitzinses von 1 Prozent durchaus beachtenswert.»