Noch hält sich die Verunsicherung an den Märkten aber in Grenzen: «Der militärische Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat wenig Potenzial, sich regional auszuweiten, solange es nicht zu einer Sperrung der Strasse von Hormuz kommt», heisst es etwa in einem Bericht der Dekabank. Ohne eine Eskalation sei angesichts ausreichend freier Produktionskapazitäten anderer OPEC-Staaten der Spielraum für Ölpreisanstiege begrenzt, was negative Konjunktureffekte auf die Weltwirtschaft einschränke.