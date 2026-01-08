Der US-Dollar hat am Donnerstagnachmittag etwas an Boden gewonnen. So notiert der «Greenback» am Nachmittag bei 0,7979 Franken nach 0,7973 Franken am Mittag und 0,7970 Franken am Morgen. Auch zum Euro steht er etwas höher: Das Euro-Dollar-Paar notiert derzeit bei 1,1669 Dollar nach 1,1677 Dollar am Mittag und 1,1679 Dollar am Morgen. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9311 auf der Stelle.