«Frischling Stephen Miran hingegen fährt weiterhin seine grundsätzlich taubenhafte Haltung, obwohl er jüngst sogar einräumte, dass er diese auch ändern könnte, wenn beispielsweise ein Schock auf die Mietpreise zu einer für ihn weniger günstigen Inflationsprognose führen würde» heisst es in dem Kommentar. Das Protokoll der letzten FOMC-Sitzung dürfte nach Meinung der Commerzbank-Experten denn auch das Auseinanderdriften der Meinungen, das auch die Dot Plots widerspiegelten, deutlich machen.