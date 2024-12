Zum Franken notiert der Dollar aktuell mit 0,8858 etwas höher als am frühen Morgen (0,8845) bzw. klar höher als am Freitagabend (0,8803). Das Euro-Dollar-Paar wird derweil zu 1,0511 nach 1,0526 am Morgen rsp. 1,0580 vor dem Wochenende gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9312 weiterhin mehr oder weniger auf der Stelle.