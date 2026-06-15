Bei der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch wird am Markt allgemein mit einem weiter unveränderten Leitzins gerechnet. Eine Zinserhöhung wird erst im weiteren Verlauf des Jahres für möglich gehalten. Sollte das Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh allerdings keine klare Bereitschaft für eine Zinserhöhung im Fall einer erhöhten Inflation signalisieren, «dürfte das Fundament der jüngsten Dollar-Stärke in sich zusammenbrechen», kommentierte Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank.