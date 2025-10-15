So geht das Dollar/Franken-Paar aktuell zu 0,7997 um nach 0,8011 am Vorabend. Noch deutlicher fällt der Rückgang auf Sicht von 24 Stunden aus: So stand das Paar am Dienstagmorgen um diese Zeit noch bei 0,8028. Auch zum Euro tendiert der Dollar leichter, wie der aktuelle Stand des Euro/Dollar-Paares von 1,1625 zeigt. Am Vorabend waren es noch 1,1606 um und am Dienstagmorgen 1,1584 gewesen. Derweil bewegt sich das Euro/Franken-Paar mit 0,9296 weiter in einer engen Spanne um die Marke von 93 Rappen.