Auch gegenüber dem Franken gab der "Greenback" nach, so dass das Währungspaar USD/CHF am Nachmittag schwächer bei 0,8956 notierte, nach 0,8978 am Mittag und Kursen von 0,8979 am Vorabend. Das Euro-Franken-Paar bewegte sich am Nachmittag kaum und wurde zuletzt zu 0,9803 gehandelt.