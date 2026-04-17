In der Folge hat der Ölpreis etwas nachgegeben, das Fass Brent sank leicht um 2 auf 96,50 US-Dollar. Das erhöhe die Risikobereitschaft leicht, und drücke etwas auf den US-Dollar, der zuletzt als Fluchtwährung fungiert hatte, hiess es mit Blick auf die Bewegungen.