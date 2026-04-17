In der Folge hat der Ölpreis etwas nachgegeben, das Fass Brent sank leicht um 2 auf 96,50 US-Dollar. Das erhöhe die Risikobereitschaft leicht, und drücke etwas auf den US-Dollar, der zuletzt als Fluchtwährung fungiert hatte, hiess es mit Blick auf die Bewegungen.
Der US-Dollar schwächte sich zuletzt auf 0,7821 Franken ab, nach 0,7833 im asiatisch geprägten Handel. Der Euro notiert zum Greenback mit 1,1798 ebenfalls ein wenig höher als am frühen Morgen mit 1,1784. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9227 mehr oder weniger auf der Stelle.
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(AWP)