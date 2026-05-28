«Abseitig geopolitischer Themen dürften sich Marktteilnehmer heute auch konjunkturellen Datenveröffentlichungen widmen», schreiben die Experten der Helaba. Vor allem US-Daten könnten am Nachmittag für Impulse sorgen. So werden etwa die erste BIP-Revision und Daten zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter erwartet. Zudem stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Konsumausgaben und Einkommen auf dem Programm.