Die neuen Angriffe in der Golfregion hatten den Dollar in der Nacht gestützt. Nun relativiere sich dies wieder, heisst es am Markt.
«Abseitig geopolitischer Themen dürften sich Marktteilnehmer heute auch konjunkturellen Datenveröffentlichungen widmen», schreiben die Experten der Helaba. Vor allem US-Daten könnten am Nachmittag für Impulse sorgen. So werden etwa die erste BIP-Revision und Daten zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter erwartet. Zudem stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Konsumausgaben und Einkommen auf dem Programm.
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(AWP)