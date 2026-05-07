Gleichzeitig blieb die Lage fragil, nachdem US-Präsident Donald Trump dem Iran erneut mit militärischen Konsequenzen gedroht hatte. In einem Interview des Senders PBS drohte er: Falls es keinen Deal gebe, müsse man wieder damit anfangen, den Iran «in Grund und Boden zu bombardieren». Der Iran wies Berichte über eine bevorstehende Einigung als überzogen zurück.