Der Dollar kostete zuletzt 0,7777 Franken nach 0,7789 am frühen Morgen. Gegenüber dem Euro fiel die US-Währung ebenfalls leicht zurück: Das Euro/Dollar-Paar stieg auf 1,1769 nach 1,1752 im frühen Handel. Das Euro/Franken-Paar trat derweil bei 0,9153 praktisch auf der Stelle.
Am Markt dominierte zuletzt die Hoffnung auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Die Aussicht auf sinkende Ölpreise und damit geringeren Inflationsdruck stützte insbesondere risikoreichere Anlagen.
Gleichzeitig blieb die Lage fragil, nachdem US-Präsident Donald Trump dem Iran erneut mit militärischen Konsequenzen gedroht hatte. In einem Interview des Senders PBS drohte er: Falls es keinen Deal gebe, müsse man wieder damit anfangen, den Iran «in Grund und Boden zu bombardieren». Der Iran wies Berichte über eine bevorstehende Einigung als überzogen zurück.
Im weiteren Tagesverlauf richten sich die Blicke auf Konjunkturdaten aus der Eurozone mit den Einzelhandelsumsätzen sowie auf US-Zahlen zu Arbeitslosenhilfe und Bauausgaben.
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(AWP)