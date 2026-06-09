Zum Franken wird der US-Dollar derzeit bei 0,7966 gehandelt und damit leicht tiefer als am Vorabend. Der Euro legt gegenüber der US-Währung auf 1,1544 Dollar zu, nach 1,1530 am Vortag. Das Euro/Franken-Paar bewegt sich derweil mit 0,9197 kaum von der Stelle, nachdem es am Vortag die Marke von 0,92 erstmals seit längerem wieder überschritten hatte.