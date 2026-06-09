Zum Franken wird der US-Dollar derzeit bei 0,7966 gehandelt und damit leicht tiefer als am Vorabend. Der Euro legt gegenüber der US-Währung auf 1,1544 Dollar zu, nach 1,1530 am Vortag. Das Euro/Franken-Paar bewegt sich derweil mit 0,9197 kaum von der Stelle, nachdem es am Vortag die Marke von 0,92 erstmals seit längerem wieder überschritten hatte.
Für Entspannung an den Finanzmärkten sorgt die vorerst wiederhergestellte Waffenruhe zwischen Iran und Israel. Auch die Ölpreise sind in der Folge deutlich unter die Marke von 100 US-Dollar je Barrel Brent zurückgefallen. Marktteilnehmer weisen jedoch darauf hin, dass die geopolitische Lage weiterhin fragil und unsicher bleibe.
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(AWP)