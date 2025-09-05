Der Euro hat zum Dollar kräftig angezogen und kostet aktuell 1,1735 US-Dollar nach einem Kurs von 1,1690 Dollar gegen Mittag. Auch zum Franken büsst der Dollar an Boden ein und das USD/CHF-Währungspaar rutschte unter die 0,80er-Marke. Derzeit kostet der Dollar 0,7981 Franken, während der Euro bei 0,9366 Franken etwas tiefer als gegen Mittag gehandelt wird.
In den USA ist die Zahl der Beschäftigten ausserhalb der Landwirtschaft im August nur um 22'000 und damit klar schwächer als erwartet angestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent. Am US-Arbeitsmarkt gebe es erneut klar Anzeichen einer Abkühlung und das mache eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed sehr wahrscheinlich, heisst es in einem Marktkommentar. Die Aussicht auf tiefere Zinsen setzt die entsprechende Landeswährung in der Regel unter Druck.
awp-robot/mk/to
(AWP)