In den USA ist die Zahl der Beschäftigten ausserhalb der Landwirtschaft im August nur um 22'000 und damit klar schwächer als erwartet angestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent. Am US-Arbeitsmarkt gebe es erneut klar Anzeichen einer Abkühlung und das mache eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed sehr wahrscheinlich, heisst es in einem Marktkommentar. Die Aussicht auf tiefere Zinsen setzt die entsprechende Landeswährung in der Regel unter Druck.