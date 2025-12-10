Der Dollar schwächte sich am frühen Abend leicht ab und wird zurzeit bei 0,8012 Franken gehandelt nach 0,8027 Franken am späten Nachmittag. Der Euro kostet aktuell 1,1675 Dollar nach zuvor 1,1649 Dollar. Das Euro/Franken-Paar wiederum tritt bei Kursen von 0,9355 mehr oder weniger auf der Stelle.
Am Mittwochabend hat das Fed den Leitzins in den USA zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkt. Der Zentralbankrat setzte das Zinsniveau um 0,25 Prozentpunkte herab. Die Risiken für die Beschäftigung hätten in den vergangenen Monaten zugenommen, so das Fed. Gleichzeitig ist die Inflation hartnäckig. Eine Mehrheit von Ökonomen hatte mit einer Zinssenkung in diesem Ausmass gerechnet.
«Die amerikanische Notenbank setzt ihren Fokus wie schon bei der Zinssenkung im Oktober auf die Stärkung des Arbeitsmarktes, der weiterhin Schwächetendenzen zeigt», schrieb Michael Heise, Chefökonom des Vermögensverwalters HQ Trust. Bei verhältnismässig hoher Inflation und einem anfälligen Arbeitsmarkt werde die Entscheidungsfindung der Fed auch im Jahre 2026 einer Gratwanderung gleichen.
Am Donnerstag folgt die Schweizerische Nationalbank (SNB) mit ihrem letzten Zinsentscheid des zu Ende gehenden Jahres. Hier gehen Ökonomen davon aus, dass die SNB an ihrer Null-Zins-Politik festhalten wird und das auch im kommenden Jahr tun dürfte.
awp-robot/mk
(AWP)