Am Mittwochabend hat das Fed den Leitzins in den USA zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkt. Der Zentralbankrat setzte das Zinsniveau um 0,25 Prozentpunkte herab. Die Risiken für die Beschäftigung hätten in den vergangenen Monaten zugenommen, so das Fed. Gleichzeitig ist die Inflation hartnäckig. Eine Mehrheit von Ökonomen hatte mit einer Zinssenkung in diesem Ausmass gerechnet.