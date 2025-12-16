Das EUR/USD-Paar kostete am späten Dienstagnachmittag 1,1780 nach 1,1758 um die Mittagszeit bzw. vor der Zahlenbekanntgabe. Zum Franken büsste der Greenback in gleichem Ausmass ein: USD/CHF fiel auf 0,7945 von 0,7959. Entsprechend bewegte sich das EUR/CHF-Paar kaum und ging zuletzt bei 0,9359 um.
Vor allem die Beschäftigungslage im Oktober, die einen deutlichen Stellenabbau zeigte, lasse die Zinssenkung der US-Notenbank Fed in der vergangenen Woche gerechtfertigt erscheinen, meinte ein Händler. Derweil liege die Arbeitslosenquote ungeachtet des Anstiegs auf einem im historischen Vergleich niedrigen Niveau. Am vergangenen Mittwoch hatte die US-Notenbank Fed trotz der unklaren Datenlage den Leitzins gesenkt, und dies - trotz hartnäckig hoher Inflation - mit Signalen einer Abkühlung am Jobmarkt begründet.
