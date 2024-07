Der Dollar ist am Donnerstag nach der Veröffentlichung von schwächer als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten unter Druck geraten. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0877 US-Dollar. Am Morgen hat der Euro noch knapp einen halben Cent niedriger notiert. Kurzzeitig war der Euro sogar bis auf 1,0900 Dollar gestiegen.