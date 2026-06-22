Das Dollar/Franken-Paar geht aktuell zu 0,8080 um, womit es etwas über dem Niveau von Freitagabend notiert. Erst am Freitagmorgen hatte das Paar bei 0,8093 ein Jahreshoch markiert. Auch beim Euro/Dollar-Paar macht sich der anhaltend feste Greenback bemerkbar. Derzeit wird das Paar zu 1,1460 gehandelt nach 1,1477 am Freitag. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9260 zwar mehr oder weniger auf der Stelle, verharrt dabei aber ebenfalls auf dem höchsten Stand seit April.