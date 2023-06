Auch der Franken hat zum Dollar klar zugelegt, so dass der Dollar-Franken-Kurs deutlich unter die Marke von 0,90 gefallen ist. Aktuell notiert das Währungspaar bei 0,8945 nach 0,9007 Franken am frühen Nachmittag. Darüber hinaus wird das Euro-Franken-Paar aktuell mit 0,9758 etwas tiefer gehandelt als am Mittag.