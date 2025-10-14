Am späten Abend wird der Euro zu 1,1606 Dollar gehandelt nach 1,1542 im Tief am Morgen. Ähnlich ist die Entwicklung des Dollar zum Franken: Die US-Währung notiert zuletzt bei 0,8011 Franken nach höheren 0,8051 im Hoch in der Nacht auf Dienstag. Derweil hat sich das Euro/Franken-Paar kaum bewegt und notiert mit 0,9297 Franken weiter um die Marke von 93 Rappen.