Aktuell kostet das Dollar/Franken-Paar 0,8053 Franken. Das ist klar weniger als am Freitagmorgen (0,8148). Damit gab der Dollar seine Gewinne, die er im Zuge der am Donnerstagabend gegen die Schweiz angekündigten Strafzölle von 39 Prozent auf Exporte in die USA gewonnen hatte, wieder ab.