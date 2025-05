Dieser kostet am späten Abend 0,8316 Franken und damit ähnlich viel wie am späten Nachmittag. Am Vorabend hat der Greenback noch bei tieferen 0,8231 Franken notiert. Der Euro wiederum wird zur Berichtszeit für 1,1286 Dollar gehandelt, was ebenfalls in etwa so viel ist wie am Nachmittag. Am Vorabend lag die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1349 Dollar noch höher.