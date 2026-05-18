Aus dem Nahen Osten gibt es derzeit kaum erfreuliche Nachrichten zu melden. Am Wochenende polterte der US-Präsident erneut mit Drohungen Richtung Iran, die Gegendrohungen aus dem Iran folgten auf dem Fuss. Der zwischenzeitlich grosse Optimismus, dass der Konflikt nachhaltig vorbei sei, sei in den letzten Tagen wieder ausgeprägten Sorgen gewichen, heisst es entsprechend in einer Markteinschätzung der Commerzbank.