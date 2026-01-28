Für das EUR/CHF-Paar ergibt das wenig veränderte 0,9194 nach 0,9183 am frühen Morgen. Hier war am Vorabend ebenfalls ein Rekordtief - und zwar bei 0,9163 - erzielt worden. Ob die SNB zuletzt an den Märkten interveniert hat, ist nicht bekannt. Die Daten werden erst mit grosser Verzögerung veröffentlicht. Beispielsweise gibt die SNB die Interventionen für das erste Quartal erst zum Ende des zweiten Quartals bekannt.