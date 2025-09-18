Das Fed lieferte Beobachtern zufolge letztlich kaum Überraschungen. Erstmals seit rund einem Dreivierteljahr hat die US-Notenbank den Leitzins gesenkt. Dieser liegt nun in der Spanne von 4,0 bis 4,25 Prozent. Viele Analysten hatten sich bereits darauf eingestellt, nachdem der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten deutlich geschwächelt hatte.